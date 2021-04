Ci saranno i tifosi allo stadio per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Ecco le parole di commento di Dal Pino: "Ringraziamo il Governo per aver accolto la nostra richiesta di far tornare il pubblico in occasione della prossima finale di Coppa Italia. E' un segnale verso la normalità di cui tutti abbiamo bisogno. Restiamo fiduciosi di poter aprire gli stadi per le ultime giornate di campionato a mille spettatori in totale sicurezza".