Nel corso dell'intervista concessa a RaiGr Parlamento, il presidente della Serie A, Paolo Dal Pino, ha fatto un appello al Governo: "Vorremmo che il Governo prendesse in considerazione la nostra unica richiesta: tornare a riempire gli stadi. Le società non possono più reggere una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai club esteri e di svantaggio economico con tutti gli impegni presi per mantenere le squadre al vertice. E' cominciato un campionato affascinante, avremo come l'anno scorso una lotta fino al'ultimo minuto per diverse posizioni di classifica. Dispiace vederlo iniziare soltanto con il 50 per cento del pubblico e non col 100% come avvenuto in Inghilterra, che oggi è purtroppo il mercato di riferimento, o anche in Francia. Ogni passo in avanti va valutato positivamente, per cui ringrazio i parlamentari che si sono mossi in questa direzione. E' evidente che e' meglio il 75 del 50, ma non si spiega perchè non si possa tornare al 100% con green pass, controlli e procedure messe in piedi dal nostro mondo"