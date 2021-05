Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino manda un messaggio alla Juve: "La Serie A è bellissima perché all'ultima giornata ancora non si sa chi andrà in Champions- ha detto ai microfoni della Rai - Complimenti a chi sta ancora lottando per i suoi obiettivi. Superlega? Il calcio ha bisogno di sostenibilità economico-finanziaria. Se ci sono stati malumori, com'è realmente successo, vanno intercettati, capiti e vanno date soluzioni pensando che questo è uno sport e insieme bisogna trovare la strada per farlo crescere ed essere sempre più di successo".