L'ex presidente della Lega di Serie A,, ha parlato della famosa cena con Agnelli e altri presidenti e dirigenti del mondo del calcio a Rai Gr Parlamento: "NChi c’era alla cena? Agnelli, Percassi, Scaroni, Saputo, Preziosi con una rappresentanza di 777 che aveva appena acquistato il Genoa. Quell’incontro poteva essere foriero di risultati positivi in un preciso momento storico per la Serie A, perché si inquadrava in quei meccanismi scaturiti dal blocco dell’operazione fondi".