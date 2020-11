La pandemia da coronavirus, con tutte le restrizioni e la crisi a essa conseguite, continua a far temere per il prosieguo del campionato. Ma a spegnere il fuoco ci pensa il presidente in persona della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, che a Gr Parlamento ha affermato: "In caso di nuovo lockdown il campionato di Serie A non si fermerà e andrà avanti, non vedo motivo per interromperlo. Ho scritto al Governo e non ho mai ricevuto una risposta scritta. Stessa cosa vale per Gravina. Vedo che in Inghilterra il premier Johnson si sta occupando direttamente di alcune tematiche della Premier, lo stesso è successo con la Merkel in Germania. Il calcio non è solo un'industria molto importante ma è anche nel dna dell'Italia. Credo che la banalizzazione del calcio faccia male a tutti, è un elemento importante nella nostra cultura e nella nostra società. Dal governo mi aspetto soprattutto sensibilità, ci sono 32 milioni di italiani che seguono questo sport con entusiasmo".