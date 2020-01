L'elezione di Paolo Dal Pino, navigato manager di Fininvest, rischia di far cadere il movimento calcistico italiano in una nuova polemica. Stando a quanto riferito dal Sole 24 Ore, le modalità di scelta del candidato alla carica occupata da Micciché sarebbero state viziate prima di tutto da un difetto formale sotto un profilo meramente giuridico, e poi sarebbero state condotte con eccessiva fretta dalle parti in causa. Lo stesso Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, avrebbe contestato le modalità di elezione, esprimendo le proprie perplessità in quanto si auspicava quantomeno un rinvio della nomina per poter discutere del tema dei diritti tv con il nuovo presidente.