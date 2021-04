1









Come riporta ANSA, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha richiamato Juve e Inter nell'assemblea odierna di Lega per il comportamento tenuto nell'operazione fondi. Agnelli aveva commentato in questo modo l'atteggiamento del numero uno del campionato nell'intervista concessa a Repubblica: "Prima dell’ultima lettera inviata ho chiamato Dal Pino, un atto di cortesia. “Paolo, noi ci siamo trovati in una situazione di stallo” gli ho spiegato “questo stallo deriva dalla gestione della proposta dei fondi. Non aver mai più portato, dal 3 febbraio al 26 marzo, quel tema all’ordine del giorno ha fatto sì che si creasse una spaccatura di fatto. Il presidente è una figura di garanzia e a nostro giudizio non ha svolto questo ruolo nella buona e sana gestione della Lega. Riportare un tema all’ordine del giorno è un potere del presidente, e questo è un fatto oggettivo. Bastava porre all’ordine del giorno la domanda “interessano ancora i fondi?".