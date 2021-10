Campionato a 18 squadre? Un'ipotesi da non escludere secondo Paolo, presidente della, intervenuto ai microfoni di Radio anch'io lo sport su RadioRai. "Laci ha lasciato la decisione di organizzare un campionato a 20 o a 18 squadre, le nostre società stanno discutendo il numero" le sue parole, riprese dall'ANSA. "Chiaramente chi gioca in Europa vuole meno partite, chi ha paura di retrocedere e non gioca in Europa vuole restare a 20. In questo momento mi sembra che l'ago della bilancia penda sulla decisione di rimanere nella situazione attuale. Le prossime riunioni diranno quale sia la direzione migliore".