L'exHamzaè a un passo dal, dopo l'ottimo periodo in prestito al. Il presidente del club abruzzese Danieleha parlato di lui ai microfoni de Il Messaggero, proponendo una riflessione di più ampia portata. Ecco il suo commento: "Potrebbe arrivare in ritiro a meno che non si chiuda in queste ore qualche trattativa. Le candidate sono Venezia, Ternana e Lecce, ma l’operazione deve andare bene a lui e noi. Ho sentito parlare di numeri folli in questi giorni. Chi può pagare oggi 4 milioni per un giocatore che viene dalla C? Se avesse fatto certi numeri in B, allora sarebbe stata una storia diversa. Per me se chiudessimo a 1,5 milioni sarebbe un ottimo affare. Per lui l’ideale sarebbe andare in B per vincere anziché in Serie A con una squadra che lotterà per la salvezza dove rischierebbe di non trovare spazio".