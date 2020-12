La Juventus è tornata oggi ad allenarsi in gruppo dopo due giorni di sessioni individuali dovute alle misure anti Covid. La squadra, sotto la guida di Andrea Pirlo, è impegnata a preparare la difficile sfida contro l'Udinese di domenica; i friulani sono una delle difese migliori della Serie A e la Juve ha dimostrato in più occasioni di soffrire le squadre che si chiudono a riccio. Con il ritorno degli allenamenti di gruppo, sono tornati anche i post social dei calciatori che, in qualche modo, raccontano la sessione di allenamento. Nella gallery dedicata, le foto di questa mattina dalla Continassa.