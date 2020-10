Cristiano Ronaldo è positivo al coronavirus: è questa la notizia che ha 'sconvolto' il pomeriggio dei tifosi, ma non solo. Il fuoriclasse portoghese - che è asintomatico e che per ora rimarrà in isolamento nel ritiro della sua nazionale - non ha 'superato' l'ultimo tampone effettuato dopo la partita dei lusitani contro la Francia. La sua positività ha ovviamente fatto il giro del mondo e quindi dei quotidiani, sportivi e non, che hanno provato a declinare in ogni modo la notizia. Per le ultime sui tempi di recupero e sul possibile ritorno a Torino, qui ci sono tutte le ultime . Per le prime reazioni social, clicca invece qui