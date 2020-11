di Andrea Menon

Programmazione e futuro. La Juve studia già i talenti che verranno e ne ha messi molti nel mirino. Fabio Paratici, lo sappiamo, si muove su diversi tavoli e cerca gli affari migliori per la sua squadra. Dal 1999 al 2003 sono tanti i nomi che piacciono, che possono prevedere affari e intrecci. Gli osservatori li seguono, Paratici e Cherubini li studiano e pensano alle mosse. Nomi come quelli di Luka Sucic, centrocampista croato classe 2002 che si è messo in mostra con il Salisburgo, o Isak Bergmann Johannesson, centrocampista del Norrköping classe 2003 che preferisce partire largo in un centrocampo a quattro o a cinque, ma all'occorrenza può avanzare anche in un tridente offensivo o il centrocampista classe 2003 Duvnjak. E altri ancora per passare ai più famosi (e costosi), come Gravenberch e Camavinga.



