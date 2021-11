Tutti i club d'Europa guardano con attenzione ad Argentina, Brasile e non solo, ma in particolar modo lo fa la Juventus, che nella corsa ai più brillanti è spesso in prima fila. Non vuol dire che sia favorita, perché molti crescono in fretta e diventano economicamente imprendibili, ma lo scouting funziona. In attesa di vedere davvero all'opera il 2002, la Juve sonda anche i prossimi profili e proseguono i contatti e i viaggi anche intercontinentali da parte di osservatori ed emissari inviati per conto del club bianconero. Senza tralasciare poi quei sudamericani come Darwin, uruguaiano già stella del Benfica, dopo essere passato da Almeria e Peñarol e seguito a Monaco di Baviera nell'ultima in Champions contro il Bayern.Tuttosport fa il punto sui nuovi nomi emergenti del calcio sudamericano, eccoli nella nostra gallery.