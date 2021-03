VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.



Dopo 9 anni di scudetti, coppe Italia e Supercoppa italiana, i tifosi della Juventus pretendono la Champions. Non deve essere più un obbiettivo intellettuale ma realistico. Per poter conquistare la tanto agognata Coppa dalle grandi orecchie bisogna studiare le squadre europee e la storia recente di questo fantastica competizione. Quello che si apprende è che la Juventus per tre anni consecutivi è uscita con tre squadre composte da giovani e nemmeno tanto promesse, tanta corsa e polmoni hanno steso una squadra vecchia e logora, spenta a livello di motivazioni, quasi "scocciata". Così mentre le altre squadre già mandano nell'arena giovani rampanti (chiedere a Lazio e Atalanta) in Italia si mette a centrocampo Danilo anziché dare fiducia a Fagioli, poi arriva l'estate si cede Fagioli e si acquista un altro vecchietto che viene a svernare in Italia si va in Champions e si esce agli ottavi se ti va bene, quest'anno molto probabilmente la Juventus non sarà nemmeno testa di serie.



