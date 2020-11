Archiviata la vittoria col Ferencvaros e la qualificazione agli ottavi di Champions, la Juventus è già proiettata con la testa alla partita di sabato pomeriggio contro il Benevento. Dopo la grande emergenza con la quale ha dovuto convivere per preparare la partita col Ferencvaros, Andrea Pirlo potrebbe ritrovare alcuni giocatori in vista della sfida con l'amico Pippo Inzaghi. Secondo Tuttosport, potrebbe valutare addirittura un'ipotesi tridente con Ronaldo, Morata (intoccabili) e Paulo Dybala, che ha bisogno di continuità come ha spiegato anche l'allenatore. Giocatori da valutare e altri che scaldano già i motori per sabato, vediamo quali sono i nodi che Pirlo deve sciogliere in questi giorni.



