La Juve si allena in campo, poi manda messaggi sui propri social. I calciatori bianconeri dopo la seduta mattutina hanno postato qualche foto dell'allenamento, tra sorrisi e duro lavoro. Il gruppo ha visto di nuovo in campo Pjanic e Ronaldo, mentre De Ligt si è allenato a parte come da programma. Domani un nuovo appuntamento, ma per ora restano i messaggi bianconeri.

