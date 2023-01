Il primo di una lista di "traditori", giocatori colpevoli di aver lasciato il Napoli per poi accasarsi alla Juventus, tanto odiata. Erano gli anni '70, ma da allora ce ne sono stati molti. Da Ferrara a Higuain, tra i più bersagliati di sempre, e questo movimento sembra destinato a non finire. Anzi, il prossimo potrebbe essere Piotr. Come scrive la Gazzetta, il polacco è uno dei giocatori più importanti nella squadra di Luciano Spalletti e uno di quelli che costa di più al presidente Aurelio De Laurentiis: 3,5 milioni netti a stagione, al lordo il più caro della rosa, dato che Osimhen e Lozano usufruiscono del decreto crescita. Per questo motivo, anche, la trattativa per il rinnovo di un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 si è un po’ arenata. Il Napoli vuole continuare nella politica del contenimento delle spese e per questo motivo la proposta per un eventuale rinnovo non solo non può portare a un aumento, ma difficilmente può raggiungere i livelli attuali. E Zielinski dovrebbe accettare un’offerta al ribasso per restare in azzurro.- Ma il giocatore non è felice di farlo, anzi, e ha tanti estimatori in giro per il mondo. Dalla Germania all'Inghilterra e pure in Italia. Ci aveva provato il Milan, in passato, ma oggi il nome di Piotr è nella lista dei possibili acquisti estivi della Juventus. Con Adrien Rabiot che può partire a zero, McKennie sulla lista dei partenti con una buona offerta e tante idee di rinnovamento. Le alternative al polacco non mancano sicuramente, visto che Federico Cherubini e Massimiliano Allegri si trovano d’accordo su profili come Milinkovic-Savic (Lazio) e Mac Allister (Brighton), ma pensano anche alle opportunità... come Zielinski. De Laurentiis, un po’ come successo per Koulibaly in estate, nel caso decidesse di vendere il polacco, come prima opzione valuterebbe una cessione all’estero, spiega la Gazzetta, ma come sempre il mercato è imprevedibile e non è detto finisca in ugual modo.