Quelle più fresche nella memoria sono quelle contro Sassuolo e Milan. La Juventus soffre la rimonta, una ‘malattia’ causata dai costanti blackout della squadra di Sarri, che si assenta dalla partita per diversi minuti in favore delle scorribande letali degli avversari. Contro rossoneri e neroverdi il copione è stato quasi lo stesso, fortunatamente ieri sera ci hanno pensato Alex Sandro e Szczesny ad allontanare i fantasmi della disfatta di San Siro. C’è un’attenuante, l’intermittenza dei bianconeri è riscontrabile anche in molte altre squadre di Serie A, che stanno soffrendo i ritmi fisici e mentali del calcio post-covid (fatta eccezione per Atalanta e Sassuolo), ma la sindrome da rimonta non è cosa nuova. Partite alla mano, la Juve è incappata nello stesso problema altre volte in stagione, partendo dalla seconda partita, rocambolesca, contro il Napoli.



