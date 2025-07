Dal Mondiale per Club alla Serie B: ufficiale, Daffara saluta la Juventus

Giovanni Daffara lascia la Juventus Next Gen

Dal sito ufficiale della Juventus, l'annuncio della cessione di Giovanni Daffara.Dopo due stagioni da assoluto protagonista tra i pali,saluta lae si trasferisce in prestito all'. È ufficiale, dunque, la sua cessione a titolo temporaneo al club campano fino al 30 giugno 2026.Approdato molto giovane alla Juventus, Giovanni ha bruciato le tappe nel nostro Settore Giovanile riuscendo a mettersi in mostra e a conquistarsi l’opportunità di esordire tra i professionisti nel marzo del 2023. Da quel 12 marzo, con la prima gara in carriera con la Juventus Next Gen, Daffara è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare in squadra – arrivando a collezionare 83 presenze tra tutte le competizioni in meno di due anni e mezzo – risultando spesso decisivo con le sue parate.

Inoltre, nelle ultime due stagioni è stato spesso aggregato alla Prima Squadra e soltanto qualche settimana fa ha avuto l'opportunità di vivere da vicino il Mondiale per Club negli Stati Uniti con la squadra guidata da Igor Tudor.In bocca al lupo per questa nuova avventura, Giovanni!