Altro calcio, altri tempi, e che tempi. Nel 2006 l’Italia alzava la Coppa del Mondo e in quel torneo andò in scena la prima sfida tra Cristiano Ronaldo e Ribery, avversari nella semifinale Portogallo-Francia. Da allora sono passati 15 anni, i due sono diventati campioni di questo sport, affrontandosi 8 volte in Champions League, 6 di queste in semifinale. Oggi la dimensione della sfida è sicuramente inferiore, ma altrettanto importante per la posta in gioco: Fiorentina-Juventus è anche FR7 contro CR7, punti salvezza contro corsa Champions, in un match tra club storicamente acerrimi rivali.



FUTURO INCERTO - A contare i trofei che metteranno in campo alle 15 si perde facilmente il conteggio, ma ciò che varrà realmente sarà il presente, perché il futuro è un rebus per entrambi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo è legato con la Juve fino al 2022 ma difficilmente resterà senza la coppa dalle grandi orecchie. Dubbi anche per Ribery, in scadenza a giugno e deciderà solo più avanti, dopo aver consultato la famiglia, fattore cruciale nella sua scelta finale.