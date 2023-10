Domani sera lafarà visita al Milan in quel di San Siro, in una gara che potrebbe risultare decisiva ai fini di quelli che sono gli obiettivi stagionali delle due squadre. Assisteremo però ad una gara che sarà caratterizzata dalle numerose assenze, molte delle quali anche di un certo rilievo, come quelle di Maignan, Theo Hernandez o Danilo, giusto per citarne alcuni. Ma quello di domani sarà anche un test importante per la Juve, ancora in attesa di capire se si può osare qualcosa in più di una qualificazione in Champions.- Inutile domandarlo a Massimiliano, che anche nella conferenza odierna ha ribadito a chiare lettere come quello del, senza mai fare alcun riferimento ad un eventuale lotta scudetto. Ma chi vive la Juve, chi conosce la storia della Juve, sa che non è ammissibile darsi già per vinti prima ancora di scendere in campo e proprio per questo, viene difficile pensare che dalle parti della Continassa il pensiero relativo allo scudetto non sia mai balenato. Allora vien da se, anche il costante pensiero che questo sia soltanto un modo dell'allenatore livornese per distogliere pressioni e tensioni dalla squadra.- Ecco perché bisogna guardare oltre, magari iniziando a mettere sin da subito le basi per una cavalcata vincente, cominciando già dalla trasferta di domani. Prima della sosta di novembre, infatti,, con gli scaligeri e i sardi che verranno ospitati allo Stadium, dove sarà imperativo conquistare 6 punti se si vuole continuare a coltivare il sogno scudetto., con il big match dell'Allianz in programma il prossimo 26 novembre, ovvero al rientro dalla sosta per le nazionali.e che potrebbe dare un forte segnale al campionato, ma prima, ci sono da conquistare altri punti per non perdere terreno e arrivare vis a vis al derby d'Italia.