Il 1 gennaio tradizionalmente non è un giorno in cui si gioca a calcio in Serie A. Ma c'è stata un'epoca in cui non era così. In ben 6 occasioni la Juventus è scesa in campo il 1 gennaio. Nel 1939 fu 2-2 in casa contro il Milan, mentre dopo la guerra, nel '48, arrivò una vittoria per 1-0 a Vicenza. Passano due anni e nel 1950 a sorpresa la Lucchese espugna il Comunale col punteggio di 2-1. Stesso decennio, altra Juve, nel 1956 un gol di Boniperti vale l'1-0 sulla Lazio. Nel 1961 la Juve, ancora con rete di Boniperti, pareggia però 2-2 sul campo del Lecco. Infine, un Capodanno europeo nel 1964: vittoria per 2-1 a Madrid sull'Atletico in Coppa delle Fiere.