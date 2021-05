5









I giorni di caldi della Juventus. Pirlo, giocatori, dirigenza ed Agnelli si giocano il futuro del club nel mese di maggio. Parte del verdetto verrà espresso dal campo, perché i bianconeri sono attesi da una serie di scontri diretti decisivi per la qualificazione alla Prossima Champions League, a partire da quello di domenica contro il Milan. Si passerà poi per la finale di Coppa Italia, che non è la Champions League ma è comunque un trofeo a cui la Juve ha sempre tenuto. Infine il confronto con John Elkann, dal quale potrebbe arrivare messaggi cruciali per l’avvenire juventino.



