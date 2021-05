Il saluto a una leggenda come Gigi Buffon non può essere "normale" come tanti altri addii a grandissimi giocatori che lasciano il club. Per questo la Juventus sta continuando a celebrare il più grande portiere di tutti i tempi sui propri canali ufficiali: ad esempio oggi ha pubblicato il video delle 10 parate più belle di Buffon nella sua carriera juventina.

Tanta Champions, oltre che campionato: le ricordavate tutte? E qual è secondo voi la migliore?