Your browser does not support iframes.

La Juventus termina l'isolamento volontario che era stato necessariamente consigliato dopo la notizia della positività di Daniele Rugani al Coronavirus. Le 121 persone che fanno parte del mondo bianconero possono così, se ci sono le condizioni, ricongiungersi alle proprie famiglie. Tutti tranne Rugani, Matuidi e Dybala, che sono i tre giocatori positivi al test e dovranno fare ancora altri due tamponi a distanza di 24h per verificare che risultino negativi. Situazione diversa per chi rientrerà dall'estero come Cristiano Ronaldo, che dovrà continuare il periodo di isolamento fino al 3 aprile così come Pjanic, Higuain, Khedira e Douglas Costa.



SUI SOCIAL - I giocatori bianconeri intanto passano le giornate tra un post e una storia su Instagram: Paulo Dybala ha tranquillizzato tutti confermando che lui e la compagna Oriana stanno bene, l'ex Juve Benatia ha mandato un messaggio indirizzato a tutti e il terzo portiere Carlo Pinsoglio si allena con dei pesi... d'eccezione. Sfoglia la gallery per scoprire la giornata dei giocatori bianconeri