Joao Felix da applausi nel primo tempo della Friends Arena di Stoccolma, per l'amichevole che il suo Atletico Madrid sta vincendo per 2-1 contro la Juventus. Dapprima gira al volo verso la porta di Szczesny, trovando la leggera deviazione di Lemar che regala il vantaggio ai colchoneros. Poi, dopo il pareggio di Khedira per i bianconeri, è proprio lui a insaccare alle spalle del portiere polacco la rete del 2-1, con un bellissimo gol in scivolata su lancio perfetto dello stesso Lemar. Da grande obiettivo di mercato, sfumato dopo l'accordo tra Atletico e Benfica, a giustiziere della Juventus: Joao Felix dimostra un talento pazzesco per un classe '99.