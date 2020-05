Dopo averne esaltato le caratteristiche e come può inserirsi nel mondo Juve, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta una serie di curiosità che caratterizzano Dejan Kulusevski: “Il giocatore preferito è Hazard, non è un caso: è stato la stella nel primo trofeo di Sarri, l’Europa League 2019. Le rinunce: ha smesso di giocare con la gomma da masticare ed eliminato dolci e bevande gassate. Il mentore: Bruno Alves, centrale del Parma ma anche amico di Ronaldo. Di più, l’uomo con cui CR7 si scambia consigli su dieta e cura del corpo. La passione: il basket, come altri bianconeri. Tra i preferiti, Lonzo Ball, e LeBron James. Passato e presente dei Lakers. Le lingue: Dejan parla svedese, italiano, macedone, inglese e un po’ di tedesco. Prossimo passo, spagnolo o portoghese (con l’olandese di De Ligt, è dura…)”.