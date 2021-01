La Juventus non ha solo pubblicato il report dell'allenamento sostenuto oggi alla Continassa, ma anchedi questa sessione dell'antivigilia-Sassuolo. La squadra di Pirlo affronterà quella di De Zerbi domenica sera all'Allianz Stadium. Tra i bianconeri più in evidenza in questi scatti si notano soprattutto Weston McKennie e Federico Bernardeschi, ma anche Adrien Rabiot, Arthur e Leonardo Bonucci. C'è di tutto, dagli esercizi col pallone agli esercizi aerobici.