Il mese di marzo ha portato con sé un inizio difficile per la Juventus, confermando l'andamento negativo che ha caratterizzato il mese precedente. Dopo un febbraio segnato dalla crisi, con soli tre punti ottenuti su dodici possibili, la squadra non è riuscita a invertire la tendenza, subendo una sconfitta allo stadio Maradona contro il Napoli.La delusione per i tifosi bianconeri è accentuata dal fatto che, nonostante un maggiore numero di occasioni create rispetto alle ultime partite, la squadra guidata da Vlahovic non è riuscita a capitalizzare il momento positivo, segnando solo grazie al gol di Federico Chiesa. Nonostante gli sforzi, la vittoria è sfuggita di mano alla Juventus, mettendo a rischio anche il secondo posto in classifica, con il Milan ora a soli un punto di distanza.Tuttavia, Allegri cerca di trovare un lato positivo, un atteggiamento che lo contraddistingue nei momenti difficili. Nonostante il risultato negativo, il tecnico juventino incoraggia la squadra a vedere il bicchiere mezzo pieno e a trarre insegnamenti da questa sconfitta per migliorare in futuro. Ne scrive Gazzetta.