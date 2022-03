Così Mintzlaff, AD del Lipsia, ha commentato in conferenza la partita annullata di Europa League contro lo Spartak Mosca: "Siamo tutti profondamente scioccati dagli eventi che stanno accadendo in questa guerra. Naturalmente, questo ha colpito emotivamente anche noi. Abbiamo notato che ci sono state molte discussioni su come si è comportato Lipsia in merito. Ci chiedevamo se boicottare fosse la cosa giusta, perché lo sport dovrebbe unire. Avevamo deciso ed era anche il desiderio di Aleksander Ceferin che la UEFA, in quanto organizzatrice, prendesse la decisione di annullare la partita".