Sulla stessa linea della Premier Meloni il ministro dell’Economiache, ponendosi in accordo con quanto detto da Meloni, ha spiegato che l’esecutivo cercherà una soluzione per tutte le aziende in crisi, ma non una norma ad hoc per le società calcistiche. Il tema delle tasse sospese – scadenza al prossimo 22 dicembre per il pagamento – preoccupa le società calcistiche italiane: tra Serie A, B e C in ballo c’è circa mezzo miliardo. Tra i più indebitati col fisco i club del massimo campionato italiano, Inter, Milan e Juventus.