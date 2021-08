Una sfida con tanti momenti importanti, dall'inizio all'ultima doppietta in rimonta di Ronaldo, che la Juventus racconta così sul proprio sito:Il primo gol nella Juventus merita un urlo speciale e un abbraccio con i compagni. Quello di Bentancur a Udine va ulteriormente festeggiato perché ha anche altri motivi d'importanza: è una bellissima azione in ripartenza, nata da un calcio d'angolo battuto dai friulani e conclusa con un triangolo ampio tra l'uruguaiano e Cancelo, con conclusione di testa sulla quale nulla può fare il portiere Scuffet. Si apre così la via per l'ottava vittoria di fila della Juve a inizio campionato, puntualizzata dallo 0-2 targato CR7. E il successo netto consolida il margine di vantaggio sulla seconda in classifica, già quantificabile in 6 punti, premessa di una fuga che risulterà imprendibile.