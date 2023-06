"Palla a Cuadrado e qualcosa succede", quante volte abbiamo pensato e detto questa cosa guardando le partite della Juve. Soprattutto negli ultimi anni, quando Juan si è preso sempre di più la squadra sulle spalle, diventando centrale e spesso imprescindibile. Forse addirittura troppo tanto che è stato costretto spesso agli straordinari, anche quando come nell'ultima stagione, non poteva più garantire 50 partite alla "Cuadrado". E nel 2015, quando atterrò a Torino dal Chelsea in prestito, era inimmaginabile che potesse diventare ciò che è diventato per la Juve in questi 8 anni.Inutile elencare i numeri, dai trofei vinti alle oltre 300 presenze con quasi 100 partecipazioni ai gol tra reti ed assist.", della gioia di giocare a calcio e divertire, con giocate estemporanee, dribbling e balletti, mae solidità che gli ha permesso di entrare nella sfera dei grandi campioni che la Juve ha avuto nella sua storia. La sua grandezza è stata proprio questa, riuscire a portare il suo modo di giocare e vivere il calcio dentro il mondo Juve.Non è riuscito a prendersi gli applausi dell'Allianz Stadium, anche perché fino a poche settimane fa non c'erano ancora certezze sul suo futuro. Ma il mondo Juve non si è dimenticato e non si dimenticherà di questi 8 anni e dei tanti momenti in cui Juan è stato decisivo con le sue giocate.