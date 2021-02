Bestia nera, anzi nerazzurra, della Juventus in questo inizio di 2021, entrando attivamente in tutti e tre i gol segnati dall'Inter alla Juve tra campionato e Coppa Italia (un gol e due assist) Nicolò Barella ha parlato a Dazn della Nazionale azzurra: "Inserirmi è stato facile perché ci sono tanti campioni e a centrocampo chi gioca gioca: Jorginho, Verratti, Pellegrini, Sensi, Locatelli...tutti grandi giocatori! L'obiettivo è quello di arrivare in fondo all'Europeo con umiltà e professionalità. Ma anche in Nations League e nelle qualificazioni al Mondiale. Abbiamo dimostrato che non vogliamo perdere e vogliamo proseguire con questo trend".