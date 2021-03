Con una rete di testa al 77', Antonin Barak - il 27 febbraio scorso - pareggiò il gol di Cristiano Ronaldo e obbligò la Juventus all'ennesimo rallentamento in campionato. Nell'occasione, si sottolineò un intervento non troppo deciso di Alex Sandro in marcatura ma il gesto atletico e tecnico di Barak non è da sottovalutare. Il centrocampista è autore di un'ottima stagione agli ordini di Juric e, come riporta calciomercato.com, alcune grandi squadre sarebbero intenzionate a inserirlo in rosa; tra queste il Napoli e il Milan.