Sono giornate intense in casa Juventus. Sono giornate intense soprattutto per Paulo, che ieri ha fatto ritorno a Torino dalle vacanze, dopo l'avventura in Copa America con la maglia dell'Argentina., mai confermate ufficialmente dal club bianconero, ma così probabili da attirare una cinquantina di tifosi pronti ad accoglierlo e, con tutta probabilità, a chiedergli di restare a Torino e non accettare la chiamata del Manchester United. Quello sulle visite, però,di queste frenetiche ore per il futuro della Joya.Dybala, infatti, era ansioso di tornare ad allenarsi in queste prossime giornate, in vista dell'esordio stagionale, in amichevole contro l'Atletico Madrid o al più tardi in campionato contro il Parma., data in cui teoricamente sarebbe dovuto rientrare a disposizione al Training Center della Continassa, agli ordini di Maurizio Sarri.E Dybala aveva in programma, sempre nella giornata di ieri, un incontro proprio insieme al tecnico bianconero, per confrontarsi sulle idee tattiche e sul progetto in vista della prossima stagione.Intanto, la Juventus ha trovato l'accordo con Romelu Lukaku e aspetta il sì della Joya allo United. Un sì che, però, al momento non sembra arrivare