Adriana Volpe torna a condurre. Dopo aver chiuso l’avventura al “Grande Fratello Vip” e una carriera passata in Rai (come “Mezzogiorno in famiglia” e “I fatti vostri”), approderà prossimamente su TV8 come conduttrice di un nuovo programma di informazione e intrattenimento, al fianco del giornalista di SkyTg24 Alessio Viola. Dunque è pronta a rimettersi in carreggiata, dopo aver chiarito le voci su una crisi con suo marito Roberto Parli, sposati da quasi 12 anni. La conduttrice ha dovuto spiegare durante una diretta Instagram il motivo per cui i due non stessero vivendo assieme questo momento di quarantena: “Roby è in Svizzera, deve affrontare una situazione delicata (la morte del padre a causa del coronavirus, ndr) ed è giusto che sia concentrato sulle sue cose. Io e mia figlia siamo a Roma, ma il cuore è là”



MARITO JUVENTINO - Un momento duro, ma il cuore è là, al fianco di Roberto Parli, che ha sempre sostenuto sua moglie pubblicamente dopo il litigio con Magalli. Non si sa molto della sua vita, è il titolare di un’attività immobiliare che si occupa di affitti e vendite di immobili in Costa Azzurra, ma una cosa è nota: è un grande tifoso della Juventus. Viaggia spesso per seguirla, ama i colori bianconeri al punto di aver trasmesso la fede alla figlia Gisele, passione testimoniata dalla Volpe che qualche anno fa ha postato sui social una foto della bambina al fianco del Pipita Higuain: “Tifosa come il papà della Juventus”.