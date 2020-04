1









Andrea Masiello dice la sua circa la ripresa del campionato, mostrando non poche titubanze circa un prossimo ritorno in campo. Il difensore del Genoa ha esternato tutte le proprie preoccupazioni, facendo riferimento anche a quanto riferitogli dai medici sociali rossoblù: "Il dottore è un po’ titubante - ha detto il calciatore a Sei la TV - c’è un po’ di scetticismo. Loro vogliono garanzie. Non si può essere al 100% sicuri, ci sono un po’ di punti di domanda: spero che gli addetti ai lavori possano darci le risposte”.