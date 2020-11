Ieri sera Aaron Ramsey è uscito dal campo durante la partita contro il Ferencvaros di Champions League, dopo aver accusato un fastidio alla coscia destra. Sottoposto ad accertamenti medici, è emerso che il centrocampista gallese dovrà stare ai box per 20 giorni. Non ci sarà sicuramente domenica con la Lazio, non potrà rispondere alla convocazione in nazionale, salterà anche la sfida al Cagliari al ritorno dalla sosta ed è in forte dubbio per la partita di martedì 24 contro il Ferencvaros in Champions. L'ennesimo acciacco di un giocatore molto forte, ma fisicamente tormentato.

Rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Juventus