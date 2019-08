Your browser does not support iframes.

Era la prima partita della Juve di Sarri, ma a molti tifosi bianconeri è parso di riconoscere invece la mano… di Allegri. La vittoria di misura sul Parma provoca giudizi moderatamente positivi nei confronti di Chiellini e compagni: il gol del capitano è senz’altro fra le note liete, così come la vena di alcuni giocatori non sempre applauditi nell’ultima stagione, come Alex Sandro e De Sciglio. L’ironia dei social network ha poi preso di mira soprattutto il fuorigioco di Cristiano Ronaldo che è valso l’annullamento del gol del 2-0: come avranno fatto a valutare quei pochissimi (eventuali) centimetri tra i due giocatori?