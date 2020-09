Nella carriera di Luis Suarez c'è una figura che non tutti conoscono, ma che ha contribuito alle scelte del centravanti uruguayano e continuerà a farlo: Sofia Balbi, sua moglie, di due anni e mezzo più giovane di lui, conosciuta da ragazzo in Uruguay e sposata nel 2009 ad Amsterdam, quando lui giocava nell'Ajax. E che ora potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel suo passaggio alla Juventus.



ORIGINI DECISIVE - Se infatti il Pistolero può acquisire il passaporto comunitario che permette alla Juve di ingaggiarlo, è grazie a lei, uruguayana ma figlia di un architetto friulano migrato nel Paese sudamericano. Una cittadina italiana, quindi. E cittadino italiano Suarez lo può diventare in quanto suo marito. Senza Sofia, dunque, ci sarebbe poco da dire col Barcellona e non esisterebbero tutti gli scenari che si stanno prefigurando sull'asse Catalogna-Torino. Nella gallery qua sotto possiamo vedere alcune foto tratte dal profilo Instagram di Sofia Balbi. Colpisce quella di pochi giorni fa che vede Benjamin, uno dei tre figli della coppia (gli altri due sono Delfina e Lautaro) con la maglietta della Juventus. A proposito di indizi social...