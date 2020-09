"Un'affettuosa amicizia". Così Elisabetta Gregoraci aveva definito il suo rapporto con Gonzalo Higuain. Secondo Dagospia però un paio d'anni fa tra i due ci sarebbe stato qualcosa di più: un flirt che avrebbe confermato la rottura della relazione con l'imprenditore Flavio Briatore, col quale però le cose non andavano bene da tempo. La showgirl sarà una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, e secondo il settimanale Chi ha riscoperto la passione con Matteo Mamì, ex di Diletta Leotta e Anna Safroncik.



