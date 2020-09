Primi segnali della nuova Juve. Nell'amichevole di ieri vinta 1-0 contro l'Under 23 con il gol di Pjaca si sono iniziati a vedere i primi segnali dell'era Pirlo. Esperimenti, scelte e ancora qualche dubbio da sciogliere. Da capire se il nuovo allenatore punterà sulla difesa a tre o a quattro, per esempio; il punto fermo lì davanti invece si chiama Cristiano Ronaldo che insieme a Dybala è in attesa del centravanti che completerà un tridente da sogno. La Juve volta pagina e riparte da Pirlo, così Sky Sport ha analizzato i primi giorni della nuova gestione concentrandosi su alcuni punti.



