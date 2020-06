Ci siamo, ancora pochi giorni e la Serie A tornerà in campo e soprattutto in televisione, a riempire le nostre case di calore, gioia, emozione e spensieratezza. Il bello dello sport insomma. Tra l’altro, ieri è stato ufficializzato il calendario delle ultime 43 partite che mancano per assegnare lo Scudetto. La Juventus sarà impegnata prima in Coppa Italia, nella semifinale di ritorno contro il Milan la cui data è ancora da definire (12 o 13 giugno). La finale si disputerà il 17, Cristiano Ronaldo e compagni lotteranno con i denti per arrivarci ed alzare il trofeo. Una volta archiviata, spazio al campionato. 4 i big match in programma per i bianconeri: il 4 luglio alle 17.15 il derby contro il Torino, il 7 luglio alle 21.45 Milan-Juventus, l’11 luglio alle 21.45 Juventus-Atalanta, il 20 luglio alle 21.45 la sfida Scudetto contro la Lazio.