Come in ogni partita della Juventus, vediamo convocati, e dunque a disposizione di Pirlo pronti teoricamente a essere mandati in campo a partita in corso, dei giovani dell'Under 23 o appena provenienti da essa. In Juventus-Ferencvaros sono presenti in 4.

Iniziamo da un elemento che ormai è stabilmente parte della prima squadra: Gianluca Frabotta, che ha già avuto modo di entrare in campo in Champions League, proprio nell'ultimo quarto d'ora della partita d'andata in Ungheria.

Il figlio d'arte Manolo Portanova fa pure lui parte della prima squadra, anche se ha visto il campo molto meno di Frabotta: una presenza in campionato e ancora nessuna in Champions.

Passando a elementi prettamente della Juve Under 23 di Zauli, c'è il Radu Dragusin oggi in panchina. Inevitabile: c'è bisogno di avere un centrale di ruolo a disposizione, e data l'emergenza difesa Pirlo ha convocato il promettentissimo rumeno, già convocato in Serie A.

Infine, prima convocazione in assoluto con la prima squadra per il portiere dell'Under Franco Israel, chiamato al posto dell'assente Gigi Buffon.