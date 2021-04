Il derby di Torino andato in scena ieri ha visto la Juventus pareggiare 2-2, con il gol di Federico Chiesa ribaltato dalla doppietta di Toni Sanabria e Cristiano Ronaldo a salvare la baracca nel finale. Una partita che sicuramente non resterà negli annali tra le preferite del popolo bianconero. Una partita che però ha riservato alcuni bei momenti, come l'esultanza di Chiesa davanti alla telecamera e il cinque tra assist-man Giorgio Chiellini e goleador CR7.