In tempo di quarantena, Georgina si improvvisa parrucchiera per un giorno. Oggi la coppia Ronaldo-Rodriguez si è data alla cura estetica nel giardino della loro casa di Madeira, in Portogallo. Cristiano ha pubblicato un video su Instagram - messo anche dalla compagna sul suo profilo - nel quale Georgina munita di rasoio taglia i capelli all'attaccante della Juve che se la ride e saluta tutti i follower con il suo classico "Siuuu".



