Dal Como al Como, dall'entusiasmo iniziale ai primi problemi: come è cambiata la Juventus

Thiago Motta su Juventus-Como, le parole

La Juventus iniziava lo scorso 20 agosto in un Allianz Stadium tutto esaurito il percorso in questa Serie A sotto la guida di Thiago Motta. Una partita che aveva acceso da subito tutti gli entusiasmi, sia perchè era l'inizio di una nuova era sia perchè sembrava che l'aria fosse cambiata.recitava il tabellone dello Stadium al triplice fischio.Era la gara dell'esplosione di Samuel Mbangula, schierato a sorpresa da Thiago Motta ed autore di un goal clamoroso e di un assist, della prima rete di Timothy Weah e dei due pali colpiti da Dusan Vlahovic. Era la gara dell'entusiasmo, dei sorrisi e del clima disteso. Dopo sei mesi però le difficoltà hanno iniziato a farsi largo, la striscia infinita di pareggi e quindi di punti lasciati lungo il cammino. Qualche screzio, l'addio di capitan Danilo nel mercato di gennaio, quello di Nicolò Fagioli. La Juventus deve ritrovare quel entusiasmo dell'esordio e ripartire dal Como di Cesc Fabregas e da ciò che di buono si è visto.Anche il tecnico della Juventus Thiago Motta oggi in conferenza stampa ha parlato della sfida di andata ( QUI la conferenza integrale). Questo il ricordo dell'esordio: "Cambiato tanto. Tante cose sono cambiate, tante per bene, vedo una squadra cresciuta e che fa cose bene, altre d migliorare. Abbiamo perso dei giocatori che erano in campo e recuperato altri. Continuiamo ad essere giovani, ma con grande ambizione e voglia. Oggi sono soddisfatto dei miei giocatori".





