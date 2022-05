Tante ombre e poche, a tratti pochissime, luci. Così si può riassumere la stagione della Juventus. Partendo dai momenti più bassi: dagli zero titoli vinti e addirittura gli zero scontri diretti. Un campionato complesso, un percorso in Champions League interrotto troppo presto e in maniera clamorosa, oltre a due finali perse. Quella di Coppa Italia e quella di Supercoppa Italiana entrambe contro l'Inter. Il ritorno per ora deludente di Massimiliano Allegri sulla panchina della Vecchia Signora è un tema che sta per passare in archivio in queste ultime analisi, perché da qui in poi sarà tanto tanto mercato. In vista di una stagione che dovrà inevitabilmente essere diversa e migliore. Tra i temi di un anno particolare c'è anche la gestione discutibile legata all'addio di Paulo Dybala, ma anche qualche nota più dolce. A conclusione di una settimana in cui abbiamo ripercorso la stagione della Juve un'analisi dopo l'altra, prima di rituffarci a pieno nel mercato, ecco l'annata bianconera in 10 punti.



