Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Con una tripletta del portoghese contro il Cagliari la Juventus risponde all'eliminazione dell'altro giorno dagli ottavi di Champions. Pirlo voleva voltare pagina e i suoi l'hanno fatto immediatamente, con il portoghese a trascinare la squadra. Sorrisi ed entusiasmo ritrovato per la Juve, che si è messa alle spalle la doppia sfida con il Porto. All'intervallo i bianconeri sono in vantaggio per 3-0 contro il Cagliari, sfoglia la gallery per vedere le foto più belle del primo tempo.